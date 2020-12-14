Профессор Шевченко считает, что России необходим внятный проект развития

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

Главной причиной политической нестабильности в России может стать отсутствие внятного проекта развития. Так считает главный научный сотрудник сектора философских проблем политики Института философии РАН, профессор Владимир Шевченко.

По его словам, основная причина происходящего в стране связана с бессубъектностью развития. Прежде всего, это касается невозможности перехода к инновационному развитию, поскольку, как говорит эксперт, инновации ради инноваций никак не связаны с экономическим развитием и тем более рывком, который должна сделать страна.

«Мир переходит к новому технологическому укладу. Главное в нем то, что управление обществом происходит через социальную среду. То есть, через культуру, социальные сети, разного рода общественные организации. У нас же экономический застой, обусловленный и экономическими, и политическими противоречиями. И можно ожидать, что они дойдут до критического уровня», – сказал эксперт.

Он также отметил, что в России власть пытается связать экономические провалы с обострением политической ситуации.

«Но острой она стала из-за отсутствия консенсуса в обществе. Разорвать этот круг можно только модернизационным рывком», – считает Шевченко.

Ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил об угрозе сравнимого с 1990-ми «экономического коллапса» в России.