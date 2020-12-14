Дюмин рекомендовал работодателям объявить в Тульской области выходной 31 декабря
14 декабря 2020, 21:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем в регионе.
Дюмин обратился к работодателям и рекомендовал сделать для всех сотрудников 31 декабря нерабочим днем. Исключение составляют лишь те организации, где выполняются неотложные работы или предприятие функционирует в непрерывном режиме. Но для них рекомендовано «рассмотреть возможность минимизации числа работников, с учетом технологических процессов».
Кроме того, правительством Тульской области в связи с эпидемиологической ситуацией принято решение не проводить массовых праздничных мероприятий.
Ранее Дюмин заявил, что туляков не будут загонять в дома на Новый год.
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