Дюмин заявил, что туляков не будут загонять в дома на Новый год
17 ноября 2020, 13:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: nm71.ru
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что власти хотят избежать полного карантина. Это касается, в том числе, и новогодних праздников.
«Загонять людей в дома мы не будем. Ни при каких обстоятельствах не будем блокировать празднование Нового года», - заявил Дюмин.
Глава региона отметил, что запретить выходить людям на улицу и запретить отмечать Новый год власти не могут.
«По ресторанам у нас уже приняты ограничительные меры, которые мы, по всей видимости, менять не будем. Что касается корпоративов, это будет отдельная тема», – сказал губернатор, отметив, что ситуация в гостиничном бизнесе еще будет обсуждаться.
На днях губернатор Тульской области отменил принятое ранее решение о дистанционном обучении школьников.
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