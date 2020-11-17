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Дюмин заявил, что туляков не будут загонять в дома на Новый год

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nm71.ru

Дюмин заявил, что туляков не будут загонять в дома на Новый год
Алексей Дюмин. Фото: сайт губернатора ТО

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что власти хотят избежать полного карантина. Это касается, в том числе, и новогодних праздников.

«Загонять людей в дома мы не будем. Ни при каких обстоятельствах не будем блокировать празднование Нового года», - заявил Дюмин.

Глава региона отметил, что запретить выходить людям на улицу и запретить отмечать Новый год власти не могут.

«По ресторанам у нас уже приняты ограничительные меры, которые мы, по всей видимости, менять не будем. Что касается корпоративов, это будет отдельная тема», – сказал губернатор, отметив, что ситуация в гостиничном бизнесе еще будет обсуждаться.

На днях губернатор Тульской области отменил принятое ранее решение о дистанционном обучении школьников.

ДВа

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