Губернатор Тульской области отменил принятое ранее решение о дистанционном обучении школьников

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tsn24

Алексей Дюмин. Фото: сайт губернатора ТО

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин объяснил решение об отмене дистанционного обучения.

По его словам, «выводить учащихся школ, колледжей и техникумов на дистанционное обучение нецелесообразно». Об этом он заявил на оперативном совещании в областном правительстве.

«Это мнение специалистов научного сообщества. Не чиновники, а ученые и медики сделали вывод, что нецелесообразно всех выводить на дистант», – сказал глава региона.

Ранее в Тульской области запретили работу клубов в ночное время и массовые мероприятия до 31 декабря.