Глава Карелии запретил подросткам посещать торговые центры без взрослых

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14 декабря 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rk.karelia.ru

Артур Парфенчиков. Фото: сайт правительства РК

В Карелии детям до 16 лет запрещено появляться в торговых центрах без сопровождения взрослых. Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Новое распоряжение главы Карелии призвано обеспечить вход и нахождение в торговых центрах посетителей в возрасте до 16 лет только в сопровождении законных представителей в период до 15 января», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Документ вступает в силу в понедельник, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что власти Карелии разработают новогодние ограничительные меры.