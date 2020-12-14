Глава Карелии запретил подросткам посещать торговые центры без взрослых
14 декабря 2020, 19:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: rk.karelia.ru
В Карелии детям до 16 лет запрещено появляться в торговых центрах без сопровождения взрослых. Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Новое распоряжение главы Карелии призвано обеспечить вход и нахождение в торговых центрах посетителей в возрасте до 16 лет только в сопровождении законных представителей в период до 15 января», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Документ вступает в силу в понедельник, 14 декабря.
Ранее сообщалось, что власти Карелии разработают новогодние ограничительные меры.
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