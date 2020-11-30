Власти Карелии разработают новогодние ограничительные меры
30 ноября 2020, 16:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: runaruna.ru
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что таких мер, как были весной, вводить не собирается. По его словам, в противном случае «экономика региона не выкарабкается».
По его словам, это не означает, что дополнительных ограничений не появится. В частности, в преддверии Нового года власти разработают еще несколько мер, чтобы исключить столпотворение в торговых точках и повальные корпоративы.
Власти планируют обсудить работу туристических объектов, которые в период праздников особенно востребованы. Новое распоряжение Парфенчикова появится на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что власти Карелии продлили срок самоизоляции для людей старше 65 лет.
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