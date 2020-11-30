Власти Карелии разработают новогодние ограничительные меры

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: runaruna.ru

Артур Парфенчиков. Фото: Инстаграм главы Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что таких мер, как были весной, вводить не собирается. По его словам, в противном случае «экономика региона не выкарабкается».

По его словам, это не означает, что дополнительных ограничений не появится. В частности, в преддверии Нового года власти разработают еще несколько мер, чтобы исключить столпотворение в торговых точках и повальные корпоративы.

Власти планируют обсудить работу туристических объектов, которые в период праздников особенно востребованы. Новое распоряжение Парфенчикова появится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что власти Карелии продлили срок самоизоляции для людей старше 65 лет.