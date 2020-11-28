Власти Карелии продлили сроки самоизоляции для людей старше 65 лет

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28 ноября 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Данные по ковиду в Карелии. фото из соцсети

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков продлил сроки самоизоляции для людей старше 65 лет в некоторых населенных пунктах республики. С 28 ноября и по 12 декабря жители республики в возрасте 65 лет и старше, находясь на самоизоляции, могут оформить электронный больничный.

Самоизоляция продлена для граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 27 100. В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 уточнили, что новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации.

В Карелии за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 414 человек. Из них в Петрозаводске – у 199 человек.

"Все поликлиники и амбулатории республики начали доставку бесплатных препаратов пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому. Больным лекарства доставляют на дом врачи или волонтеры-медики. При этом препараты положены не только тем, у кого диагностирован COVID-19, но и тем, у кого есть подозрение на коронавирус", - сообщил глава Карелии.

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