Половина россиян считает главным плюсом удаленки экономию расходов на транспорт и питание
14 декабря 2020, 18:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Главный плюс удаленки - экономия на расходах на транспорт и питание. Так считает каждый второй дистанционный сотрудник (50%), свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.
На втором месте - снижение количества инфекционных контактов (39%). На третьем - возможность работать отовсюду, где есть интернет (32%). Более трети (37%) главным недостатком дистанционной занятости назвали ненормированный рабочий день.
При этом почти треть респондентов (27%) назвали минусом удаленки нехватку живого общения.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что удаленка не является поводом для снижения зарплаты.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.