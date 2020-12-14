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Половина россиян считает главным плюсом удаленки экономию расходов на транспорт и питание

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Половина россиян считает главным плюсом удаленки экономию расходов на транспорт и питание
Фото: Pixabay

Главный плюс удаленки - экономия на расходах на транспорт и питание. Так считает каждый второй дистанционный сотрудник (50%), свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

На втором месте - снижение количества инфекционных контактов (39%). На третьем - возможность работать отовсюду, где есть интернет (32%). Более трети (37%) главным недостатком дистанционной занятости назвали ненормированный рабочий день.

При этом почти треть респондентов (27%) назвали минусом удаленки нехватку живого общения.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что удаленка не является поводом для снижения зарплаты.

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