Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
14 декабря 2020, 18:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю дня независимости Казахстана.
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что «Казахстан добился больших успехов в социально-экономическом и научно-техническом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем».
В поздравлении российский лидер также отметил, что «вызывает удовлетворение, что отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами развиваются весьма успешно».
Ранее сообщалось, что в Казахстане начинают производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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