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Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю дня независимости Казахстана.

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что «Казахстан добился больших успехов в социально-экономическом и научно-техническом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем».

В поздравлении российский лидер также отметил, что «вызывает удовлетворение, что отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами развиваются весьма успешно».

Ранее сообщалось, что в Казахстане начинают производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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