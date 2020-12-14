Директор департамента инфекционных заболеваний Латвии: Вирус на свежем воздухе распространяется меньше

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14 декабря 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвийский центр профилактики и контроля инфекционных заболеваний сегодня, 14 декабря, провел пресс-конференцию о ситуации с коронавирусом, которая сложилась в стране. Прогнозы не особо радуют.

На прошлой неделе, по мнению эпидемиологов, количество госпитализированных больных увеличилось на 34, 8%. В общей сложности на ушедшей недели было госпитализировано 654 пациента с коронавирусом.

Что касается тестов, то их количество увеличилось на 11,8 %.

«К сожалению, около половины зарегистрированных случаев приходится на людей старше 50 лет», -заявил директор департамента Юрий Перевощиков.

Какие прогнозы?

Увы, не особо радостные!

«Текущие эпидемиологические показатели с коронавирусом предполагают, что число госпитализированных пациентов к концу года превысит 1000. При 600 случаев каждый день мы увидим, что 15 % будут поступать в больницы. На данном этапе определенно невозможно ослабить существующие меры безопасности и ограничения», -отметил директор департамента.

Напомним, 12 декабря в Риге прошли акции протеста против существующего «ковидного режима». Некоторые латвийцы пришли на протесты без масок. Как к этому относится латвийский центр профилактики?

«Конечно, вирус на открытом воздухе распространяется меньше, потому что концентрация вируса в атмосфере ниже, чем в помещениях. Но люди вступают в тесный контакт и громко разговаривают… Чем громче они говорят, тем больше вирус может распространяться. Необходимо соблюдать и расстояние, и ношение масок. Дополнительная мера безопасности – использование масок», - заявил г-н Перевощиков.

По данным Национальной службы здравоохранения Латвии, 13 декабря было госпитализировано 94 пациента с коронавирусом.