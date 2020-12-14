В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать красную икру

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14 декабря 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал обратить внимание на некоторые важные моменты при выборе красной икры.

Специалисты ведомства рекомендуют не приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

«Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри», – говорится в сообщении.

Не следует покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

«В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость», – добавили в ведомстве.

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