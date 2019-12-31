Эксперты назвали самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян

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31 декабря 2019, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Самыми популярными блюдами на новогоднем столе у россиян будут салат оливье, мандарины и салат селедка под шубой. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Также многие планируют поставить на стол холодец, икру, оливки, салаты цезарь и греческий, заливную рыбу, креветки, роллы и пиццу.



Помимо этого, отмечается, что жители нашей страны планируют употреблять значительно меньше алкогольных напитков, чем 10 лет назад: шампанское собираются пить всего 56% человек (в 2009 году было 79%).



При составлении новогоднего меню многие хозяйки учитывают вкусы не только близких и гостей, но и Белой Крысы, ведь под этим знаком пройдет грядущий год. Как известно, такой зверек любит все вкусное и разнообразное. Важно, чтобы блюда были разнообразными и питательными.