Путин назвал один из «важнейших инструментов самореализации»
14 декабря 2020, 14:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал об одном из «важнейших стимулов и важнейших инструментов» для самореализации человека. По словам главы государства, все начинается с удовольствия от действий, которые совершаешь.
«Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворение - это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека», - высказал он.
При этом российский лидер отметил, что сегодня сильно востребована работа волонтеров и добровольцев.
Ранее Путин объяснил, какие действия необходимо предпринять, чтобы стать лидером в 21 веке.
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