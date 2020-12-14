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Путин назвал один из «важнейших инструментов самореализации»

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин назвал один из «важнейших инструментов самореализации»
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал об одном из «важнейших стимулов и важнейших инструментов» для самореализации человека. По словам главы государства, все начинается с удовольствия от действий, которые совершаешь.

«Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворение - это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека», - высказал он.

При этом российский лидер отметил, что сегодня сильно востребована работа волонтеров и добровольцев.

Ранее  Путин объяснил, какие действия необходимо предпринять, чтобы стать лидером в 21 веке. 

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