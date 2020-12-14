Власти Краснодарского края определили

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14 декабря 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В интервью изданию "Life news" губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поведал, что власти региона решили оставить 31 декабря рабочим днём, однако при этом его сократят.



Глава края также добавил, что оснований закрывать регион, хотя количество инфицированных COVID-19 растёт. Всех туристов, у которых обнаружатся симптомы коронавируса отправят в обсерваторы, которые в скором времени возобновят работу.



Производственный календарь страны помечает 31 декабря как рабочий день, однако региональные власти могут по собственному желанию сделать его выходным. Так поступили в Крыму, Волгоградском районе и некоторых других областях.