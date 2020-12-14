На Кубани снова откроются обсерваторы

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14 декабря 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В преддверии новогодних праздников в Краснодарском крае вновь откроются обсерваторы. В интервью изданию "Life" губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что изолировать будут туристов с температурой и симптомами коронавирусной инфекции.



Отдельно глава региона отметил, что при въезде в регион отдыхающим не обязательно будет сдавать ПЦР-тесты. При этом россиян с признаками заболевания кубанские власти призвали не рисковать и подчеркнули, что в случае обнаружения у туристов симптомов COVID-19 они попадут не на курорт, а в обсерватор.



Вместе с тем Кондратьев заверил, что закрывать курорт и терять горнолыжный сезон власти не намерены, отдельно заметив, что оснований для локдауна нет. По прогнозам Сочи должно посетить около четырёхсот тысяч туристов, Красную Поляну — около 350 тысяч.