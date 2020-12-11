ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мантуров заявил, что вакцину «Спутник V» поставили практически во все регионы страны

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мантуров заявил, что вакцину «Спутник V» поставили практически во все регионы страны
Денис Мантуров. Фото: сайт Минпромторга РФ

Вакцина «Спутник V» поставлена во все регионы России, за исключением Магадана и Чукотки. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр отметил, что ведомство выполнило задачу, поставленную главой государства по обеспечению поставок вакцины во все субъекты страны. Мантуров добавил, что в Магадан вакцина будет доставлена в воскресенье, на Чукотку – в понедельник.

«Мы выполнили задачу, чтобы начать масштабную вакцинацию тех категорий граждан, кто относится к медицинским специалистам, учителям, это касается также и Министерства обороны», – заявил Мантуров.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса запустят в регионах РФ до конца недели.

ДВа

Армия

Протурецкие боевики в Сирии вооружены американскими противотанковыми управляемыми ракетными комплексами TOW

Протурецкие боевики в Сирии вооружены американскими противотанковыми управляемыми ракетными комплексами TOW

Боевики протурецкого «Сирийского национального фронта» (запрещен в РФ) применяют против правительственных войск и курдского ополчения противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) TOW американского производства.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью