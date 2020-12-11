Мантуров заявил, что вакцину «Спутник V» поставили практически во все регионы страны

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11 декабря 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Денис Мантуров. Фото: сайт Минпромторга РФ

Вакцина «Спутник V» поставлена во все регионы России, за исключением Магадана и Чукотки. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр отметил, что ведомство выполнило задачу, поставленную главой государства по обеспечению поставок вакцины во все субъекты страны. Мантуров добавил, что в Магадан вакцина будет доставлена в воскресенье, на Чукотку – в понедельник.

«Мы выполнили задачу, чтобы начать масштабную вакцинацию тех категорий граждан, кто относится к медицинским специалистам, учителям, это касается также и Министерства обороны», – заявил Мантуров.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса запустят в регионах РФ до конца недели.