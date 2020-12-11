В России могут запретить институт пенсионных агентов

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11 декабря 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о защите прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Проектом федерального закона предлагается ввести прямой запрет на привлечение посредников для заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и от имени негосударственного пенсионного фонда (НПФ), говорится в пояснительной записке к документу.

Документ также содержит норму о том, что гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду РФ рассматривать без его личного присутствия заявление о переходе к новому страховщику по обязательному пенсионному страхованию.

«Предлагаемые нормы направлены на то, чтобы устранить риски фальсификации заявлений о досрочном переходе к другому страховщику и не дать недобросовестным посредникам вводить граждан в заблуждение», - заявил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии до конца 2023 года.