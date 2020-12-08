Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии до конца 2023 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 8 декабря, подписал закон, согласно которому "заморозка" накопительной пенсии в стране продлевается еще на год – до конца 2023 года.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6 процентов от зарплаты граждан России направляются в страховую часть – на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно имеющемуся закону, вышеуказанная норма действует до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин поставил свою подпись под федеральным законом о "заморозке" накопительной пенсии в 2022 году. Теперь данная норма продлевается до конца 2023 года.
В пояснительной записке уточняется, что учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2023 году в полном объеме на страховую пенсию не снизит объем пенсионных прав застрахованных граждан РФ в системе обязательного пенсионного страхования, так как уровень индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16 процентов сохраняется.