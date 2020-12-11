Синоптик Тишковец предупредил москвичей о снегопадах на следующей неделе
11 декабря 2020, 15:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в рамках разговора с журналистами в пятницу, 11 декабря, заявил, что после вторника на следующей неделе в Москве начнутся снегопады.
Тишковец уточнил, что на следующей неделе в столичном регионе активизируется циклоническая деятельность. За неделю в Москве выпадет до 15-20 миллиметров осадков, вследствие чего к следующим выходным на земле образуется снежный покров высотой примерно 7-12 сантиметров. В Московской области этот показатель местами составит до 15 сантиметров.
Синоптик уточнил, что температурный фон будет комфортным и мягким: ночью от минус 3 до минус 8 градусов, днем от 0 до минус 5 градусов.
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