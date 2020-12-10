Синоптик Позднякова предупредила о снегопаде и потеплении в Москве на следующей неделе

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10 декабря 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Москва, фото: pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей и гостей столицы на следующей неделе. По ее словам, более кардинально погода будет меняться в воскресенье.

«В ближайшие два дня погоду в столичном регионе ещё будет определять антициклон. Хотя его центр будет располагаться над Верхней Волгой, но атмосферное давление и в пятницу, и в субботу будет ещё довольно высоким: на 12—13 единиц выше нормы для декабря. Ночи будут сохраняться ещё довольно холодными», - пояснила она RT.

Позднякова отметила, что в ночь на 11 декабря температура в Москве составит от минус 9 до минус 11 градусов, по области - до -13, в пониженных местах может быть – до -16. Дневная температура останется на уровне -5, по области - от -4 до -9, утонила она. По ее словам, 12 декабря при переменной облачности осадков ещё не ожидается.

«В воскресенье дневная температура в городе останется на уровне -5 градусов, по области - от -3 до -8. Но во второй половине дня уже может собраться слабенький снежок, это будет начало долгожданного для многих снегопада … 14 декабря уже местами небольшой снежок будет припускать в течение всех суток, температура продолжит повышаться. Минимальная в Москве - от -4 до -9. И днём - от -1 до -6», - добавила эксперт.

Синоптик считает, что наиболее снежным днем будет 15 декабря. Позднякова уточнила, что время от времени будет приниматься снег от небольшого до умеренного. Однако ночь станет ещё теплее – от -3 до -8 градусов, а дневная температура - слабоотрицательная, то есть от 0 до -5, пояснила она.

В конце рабочей недели температура воздуха в Московском регионе будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса, а к 15 декабря температурный режим практически вернётся в норму, заключила эксперт.