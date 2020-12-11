В России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса, больше 600 умерших
11 декабря 2020, 11:25[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 2 597 711 человек. Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря.
«За последние сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни … 613 летальных исходов … полностью выздоровел 26 171 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 7215, Санкт-Петербурге – 3779, Московской области – 1370, Нижегородской области – 495 и Республике Карелия – 427.
Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Магаданской области - 46, Еврейской автономной области - 29, Ненецком автономном округе - 7.
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