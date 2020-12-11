Врач Серов назвал возможные проблемы со зрением из-за неплотно прилегающей к лицу маски

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11 декабря 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

глаз, фото: pixabay.com

Главный врач городской поликлиники №46 Денис Серов, со ссылкой на датских учёных, рассказал, что неплотно прилегающая к лицу защитная маска может вызвать проблемы со зрением. По его словам, главными последствиями могут стать изменения на поверхности роговицы глаза или конъюнктивит.

«Это серьезные изменения на поверхности роговицы и конъюнктивы, развивающееся из-за отсутствия или недостаточного увлажнения слезной жидкостью. Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы», - пояснил он.

Серов отметил, что при долгом ношении маски воздух, который выдыхает человек, постоянно циркулирует вверх-вниз. Однако, если она неплотно прилегает к лицу, то большая часть воздуха выходит сверху, а его поток возле глаз увеличивается - слезная пленка испаряется быстрее, добавил врач.

«При применении одноразовых медицинских масок нужно помнить, что оптимальное время их использования - два-три часа … В случае появления синдрома сухого глаза можно использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы. При прогрессивном ухудшении зрения следует незамедлительно обратиться к специалисту», - резюмировал эксперт.