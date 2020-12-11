Детский омбудсмен призвала не торопить испытание вакцины от коронавируса на детях
11 декабря 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что испытание вакцины от COVID-19 на детях нельзя торопить.
По ее словам, все должно проводиться согласно установленному законом порядку, даже если есть необходимость ускорения процедур. Так она прокомментировала сообщения центра «Вектор» о планах начать исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на подростках 14-17 лет в декабре.
«Перед тем как испытывать вакцину на детях, есть определённый законом порядок исследования, которому предшествуют испытания на взрослых людях. И если там все хорошо, то наступает другой этап, и это предлагается детям», – отметила Кузнецова.
Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса запустят в регионах РФ до конца недели.
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