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Полпред президента на Дальнем Востоке объяснил популярность Фургала

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Полпред президента на Дальнем Востоке объяснил популярность Фургала
Сергей Фургал. Фото: сайт правительства ХК

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает, что популярность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала у жителей региона «обусловлены его хорошими ораторскими способностями и популизмом».

По словам полпреда, «господин Фургал выступал хорошо - он говорил людям те вещи, которые от него ждали».

Трутнев также отметил, что популярность среди жителей края экс-губернатор заработал на антипатии населения к своему предшественнику Вячеславу Шпорту. Между тем, управленческие способности Фургала полпред оценил невысоко.

Ранее сообщалось, что СК завершает расследование уголовного дела в отношении экс-главы Хабаровского края.

ДВа

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