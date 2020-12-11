Полпред президента на Дальнем Востоке объяснил популярность Фургала
11 декабря 2020, 10:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает, что популярность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала у жителей региона «обусловлены его хорошими ораторскими способностями и популизмом».
По словам полпреда, «господин Фургал выступал хорошо - он говорил людям те вещи, которые от него ждали».
Трутнев также отметил, что популярность среди жителей края экс-губернатор заработал на антипатии населения к своему предшественнику Вячеславу Шпорту. Между тем, управленческие способности Фургала полпред оценил невысоко.
Ранее сообщалось, что СК завершает расследование уголовного дела в отношении экс-главы Хабаровского края.
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