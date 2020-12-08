СК завершает расследование уголовного дела в отношении экс-главы Хабаровского края
8 декабря 2020, 20:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Коммерсант
Следственный комитет завершает расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывшего главу региона обвиняют в организации убийств.
По словам зампредседателя СК России Ростислава Рассохова, в ближайшее время планируется предъявить Фургалу и его соучастникам обвинение в окончательной редакции в двух убийствах (ст. 105 УК) и покушении на убийство, а затем начать ознакомление сторон с материалами дела.
Рассохов отметил, что СК располагает всеми доказательствами виновности Фургала. Он отметил, что времена, когда оговор - царица доказательств, давно прошли.
Ранее сообщалось, что лидеры хабаровского протеста встретятся с помощником Путина.
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