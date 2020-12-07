Лидеры хабаровского протеста встретятся с помощником Путина

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7 декабря 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бывший кандидат в губернаторы Хабаровского края от партии «Зеленые» Андрей Петров заявил, что в приемной президента России Владимира Путина готовы принять представителей хабаровского протестного движения.

По словам Петрова, встреча состоится на следующей неделе. Он отправится в столицу вместе с сыном Сергея Фургала Антоном. Примет хабаровчан не сам глава государства, а один из его помощников.

- Я, как экс-кандидат в губернаторы, все равно слежу за протестами. Хочу помочь митингующим, чтобы они меньше выходили, но при этом их все-таки услышали. Вижу, что Михаил Дегтярёв не особо активно работает с людьми. Да, он ездит по краю, но за эти четыре месяца я, как бывший чиновник, не вижу результатов работы. Указание на чистку от снега — не уровень губернатора, - написал Петров в своем Instagram.

При этом говорить в Москве он намерен не только о Фургале, но и о том, что происходит в крае в целом.

- Посоветовавшись с коллегами и друзьями, мы решили от имени протестующих обратиться напрямую к главе государства. Сейчас собираем и систематизируем все пожелания. В текстовом виде составим документ, что-то я на словах скажу — это план по развитию Хабаровского края, наши проблемы с вариантами их решений. Считаю, что это должна быть нормальная и позитивная встреча. Не Владимир Путин виноват в плохой работе местных чиновников. Дегтярёва президенту рекомендовали как члена ЛДПР. Он должен был работать здесь, но не делает этого, - констатировал Петров.

Напомним, что в начале сентября Дегтярев уволил Петрова с должности заместителя управления лесами правительства региона.