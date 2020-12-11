Ректор РТУ МИРЭА Кудж предложил ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в науку

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11 декабря 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, наука, pixabay.com

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выдвинул идею о предусмотре налогового вычета для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки. Обращение было направлено министру финансов РФ Антону Силуанову.

Кудж заметил, что в стране имеется острая необходимость вовлечения отечественного бизнеса в развитие науки, поэтому он попросил Силуанова рассмотреть возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор для бизнеса в размере суммы сделанных пожертвований.

По мнению ректора РТУ МИРЭА, вышеуказанная мера будет шагом к созданию "экосистемы научной благотворительности". Он также уточнил, что инвестиции следует делать в проекты, которые соответствуют профилю деятельности жертвователя, передает RT.