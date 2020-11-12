Глава Роспотребнадзора призвала расширить подготовку специалистов по инфекционным болезням

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12 ноября 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Анна Попова. Фото: сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большой научный потенциал позволяет России бороться с коронавирусом успешнее многих других стран.

Такое положение дел она объясняет тем, что в России «есть наука, большая наука, и эта наука государственная». Попова призвала расширить подготовку специалистов по инфекционным болезням. По ее словам, необходимо увеличивать количество часов в медицинских вузах.

«Нужно давать знания по эпидемиологии в большем объеме и всем специалистам, как это было еще несколько десятилетий назад, хотя бы вернуться к тому объему, который был», – сказала Попова.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома.