Глава Роспотребнадзора призвала расширить подготовку специалистов по инфекционным болезням
12 ноября 2020, 14:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большой научный потенциал позволяет России бороться с коронавирусом успешнее многих других стран.
Такое положение дел она объясняет тем, что в России «есть наука, большая наука, и эта наука государственная». Попова призвала расширить подготовку специалистов по инфекционным болезням. По ее словам, необходимо увеличивать количество часов в медицинских вузах.
«Нужно давать знания по эпидемиологии в большем объеме и всем специалистам, как это было еще несколько десятилетий назад, хотя бы вернуться к тому объему, который был», – сказала Попова.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.