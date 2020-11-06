Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома

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6 ноября 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова. Фото: сайт правительства РФ

Жителям России на фоне распространения коронавируса лучше провести предстоящие новогодние праздники дома. Об этом в пятницу, 6 ноября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если есть возможность уехать на дачу, за город, значит это будет очень хорошо", - сказала она в интервью программе "Вести".

Ранее начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков призвал жителей Москвы не передвигаться по городу без необходимости, так как эпидемиологическая ситуация развивается не лучшим образом.