Начальник Главконтроля Данчиков призвал жителей Москвы не передвигаться по городу без необходимости

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6 ноября 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России с каждым днем растет число новых зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличивается число заболевших жителей Москвы. Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков призвал жителей Москвы не передвигаться по городу без необходимости, так как эпидемиологическая ситуация развивается не лучшим образом.

Власти Москвы обещают не ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса и призывают соблюдать действующие меры.

В Москве проводятся проверки. Ежедневно выявляют около трех тысяч нарушений масочно-перчаточного режима.

Данчиков отметил, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте, - передает РИА Новости. На удаленке должны работать не менее 30% сотрудников компаний.

В Москве введено дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов. Для доступа в бары, клубы и учреждения московского правительства введена система check-in с помощью QR-кодов.

Граждане от 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции.

За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах.