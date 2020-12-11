Пятидесятиградусные морозы пришли в Якутию

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11 декабря 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зима в Якутии, Serguei Fomine/Global Look Press

Сотрудники Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС) утром в пятницу, 11 декабря, сообщили, что в некоторые районы региона пришли пятидесятиградусные морозы.

Столбики термометров опустились ниже минус 50 градусов в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии – минус 52 и минус 51 градус соответственно, уточнили сегодня в УГМС.

Кроме того, почти в 20 пунктах наблюдения погоды были выявлены показатели минус 45 и ниже градусов по Цельсию. Отмечается также, что во многих районах и городах Якутии было решено отменить занятия в школах для учащихся с первого по пятый классы.