Пятидесятиградусные морозы пришли в Якутию

11 декабря 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Сотрудники Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС) утром в пятницу, 11 декабря, сообщили, что в некоторые районы региона пришли пятидесятиградусные морозы.
Столбики термометров опустились ниже минус 50 градусов в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии – минус 52 и минус 51 градус соответственно, уточнили сегодня в УГМС.
Кроме того, почти в 20 пунктах наблюдения погоды были выявлены показатели минус 45 и ниже градусов по Цельсию. Отмечается также, что во многих районах и городах Якутии было решено отменить занятия в школах для учащихся с первого по пятый классы.
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