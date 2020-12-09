Синоптик Позднякова сообщила о потеплении в Москве на следующей неделе

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9 декабря 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду сообщила, что начало следующей недели в Москве будет менее морозным, чем старт текущей. Температура будет выше климатической нормы.

По словам Татьяны Поздняковой, в настоящий момент наблюдается тенденция к повышению температуры. Синоптик подчеркнула в разговоре с журналистами, что в первые дни будущей недели погода в столичном регионе будет менее морозной и, вероятно, температура поднимется выше климатической нормы для первой половины декабря.

В минувший вторник, 8 декабря, метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что декабрь 2020 года в Москве будет солнечным.