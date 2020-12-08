Синоптик Вильфанд заявил, что декабрь в Москве будет солнечным

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8 декабря 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

зима в Москве, Alexander Grishin/Russian Look

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в рамках онлайн-конференции во вторник заявил, что декабрь в столичном регионе в 2020 году будет более солнечным, чем в предыдущие несколько лет.

Вильфанд подчеркнул, что в последний месяц года в Москве и Подмосковье будет очень много часов солнечного света. "Это радует", – заметил специалист.

По словам метеоролога, обычно в умеренных широтах декабрь является довольно депрессивным месяцем. Роман Вильфанд уточнил, что речь идет о барической депрессии, то есть о низком давлении, низких облаках, а также осадках виде дождя и снега.