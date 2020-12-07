Синоптик Позднякова предупредила о морозной погоде в Москве на этой неделе

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7 декабря 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 7 декабря, предупредила москвичей и гостей города о морозной погоде на этой неделе, а также повышенном атмосферном давлении.

По словам Поздняковой, погода в столице на этой неделе будет довольно устойчивой, малооблачной. Осадков в течение ближайших семи дней не ожидается. Сегодня и завтра столбики термометров будут показывать от минус 2 до минус 4 градусов в Москве и до минус 7 градусов в Подмосковье. Ночные температуры на протяжении недели ожидаются до минус 11 по городу и до минус 13 по области.

Наиболее высокое атмосферное давление в столичном регионе будет 7 и 8 декабря, а затем оно начнет понижаться.