Атмосферное давление в Москве побило новый рекорд

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7 декабря 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в понедельник, 7 декабря, журналистам, что сегодня утром в Москве было зарегистрировано рекордно высокое атмосферное давление.

Тишковец уточнил, что показатели барометров в столице в первый день новой недели достигли отметки 768,7 миллиметра ртутного столба. По словам синоптика, прежний рекорд для 7 декабря был зафиксирован в 1959 году, когда атмосферное давление составило 768,1 миллиметра ртутного столба.

Накануне, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в понедельник в столичном регионе будет очень высокое давление.