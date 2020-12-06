ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Вильфанд предупредил, что завтра в столичном регионе будет очень высокое атмосферное давление

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптик Вильфанд предупредил, что завтра в столичном регионе будет очень высокое атмосферное давление
зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в грядущий понедельник, 7 декабря, в столичном регионе будет очень высокое давление – 768 миллиметров ртутного столба.

Вильфанд отметил, что в последние дни погодой в Москве и области управляет очень мощный антициклон, где "мощность" – ключевое слово. По словам синоптика, и вчера, и сегодня были побиты рекорды давления – специалисты зафиксировали самые высокие показатели за 142 года наблюдений.

В беседе с RT Роман Вильфанд подчеркнул, что аналогичная ситуация в столичном регионе ожидается в первый день новой недели.

ЕТ

Общество

Какие правила выхода на пенсию будут действовать в 2021 году

Какие правила выхода на пенсию будут действовать в 2021 году

В 2021 году оформить пенсию смогут женщины, которым исполнится 56 лет и шесть месяцев. Пенсия мужчинам в будущем году положена при исполнении 61 с половиной года. Требуется иметь минимальный стаж работы 12 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью