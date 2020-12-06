Синоптик Вильфанд предупредил, что завтра в столичном регионе будет очень высокое атмосферное давление

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6 декабря 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в грядущий понедельник, 7 декабря, в столичном регионе будет очень высокое давление – 768 миллиметров ртутного столба.

Вильфанд отметил, что в последние дни погодой в Москве и области управляет очень мощный антициклон, где "мощность" – ключевое слово. По словам синоптика, и вчера, и сегодня были побиты рекорды давления – специалисты зафиксировали самые высокие показатели за 142 года наблюдений.

В беседе с RT Роман Вильфанд подчеркнул, что аналогичная ситуация в столичном регионе ожидается в первый день новой недели.