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В воскресенье в Москве ожидаются мороз и высокое атмосферное давление

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в Москве ожидаются мороз и высокое атмосферное давление
зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в воскресенье, 6 декабря, в Москве ожидается мороз. Кроме того, в столице России будет атмосферное давление, близкое к рекорду.

Леус уточнил, что в воскресенье столичный регион будет располагаться на северо-западной периферии холодного антициклона, вследствие чего в Москве будет облачно, но без осадков. Температура воздуха в городе составит от минус 4 до минус 6 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы. Также в столицу придет южный ветер, скорость которого составит от 2 до 7 метров в секунду.

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