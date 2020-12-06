В воскресенье в Москве ожидаются мороз и высокое атмосферное давление
6 декабря 2020, 10:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в воскресенье, 6 декабря, в Москве ожидается мороз. Кроме того, в столице России будет атмосферное давление, близкое к рекорду.
Леус уточнил, что в воскресенье столичный регион будет располагаться на северо-западной периферии холодного антициклона, вследствие чего в Москве будет облачно, но без осадков. Температура воздуха в городе составит от минус 4 до минус 6 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы. Также в столицу придет южный ветер, скорость которого составит от 2 до 7 метров в секунду.
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