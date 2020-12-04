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Синоптик Татьяна Позднякова: в выходные погода неблагоприятная для метеочувствительных людей

, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптик Татьяна Позднякова: в выходные погода неблагоприятная для метеочувствительных людей
головная боль, фото: pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о погоде в московском регионе в ближайшие дни. В выходные дни атмосферное давление будет очень высоким, в воскресенье оно может побить рекорд.

Среднесуточную температуру воздуха обещают около климатической нормы, сообщает RT. В воскресенье может наблюдаться «неприятный момент»: в утренние часы возможно накопление вредных примесей в условиях антициклона в нижнем слое воздуха. Синоптик советует поэтому запланированную прогулку перенести на часы после 11. Вообще, в выходные дни погода не принесет радости метеочувствительным людям.

На следующей неделе морозы могут усилиться, особенно ночью.

НС

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