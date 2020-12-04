Синоптик Татьяна Позднякова: в выходные погода неблагоприятная для метеочувствительных людей
4 декабря 2020, 21:55[ «Аргументы Недели» ]
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о погоде в московском регионе в ближайшие дни. В выходные дни атмосферное давление будет очень высоким, в воскресенье оно может побить рекорд.
Среднесуточную температуру воздуха обещают около климатической нормы, сообщает RT. В воскресенье может наблюдаться «неприятный момент»: в утренние часы возможно накопление вредных примесей в условиях антициклона в нижнем слое воздуха. Синоптик советует поэтому запланированную прогулку перенести на часы после 11. Вообще, в выходные дни погода не принесет радости метеочувствительным людям.
На следующей неделе морозы могут усилиться, особенно ночью.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.