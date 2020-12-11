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РИА Новости: власти предложили зафиксировать цены на подсолнечное масло и сахар

, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

РИА Новости: власти предложили зафиксировать цены на подсолнечное масло и сахар
сахар, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что российские власти рекомендуют установить определенные розничные цены на подсолнечное масло и сахар. Кроме того, в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по стабилизации цен на продукты питания.

На площадке Минсельхоза прошло совещание, на котором присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Там Мишустин объяснил, кто виноват в росте цен.

При этом источник рассказал, что рекомендованная цена на подсолнечное масло и сахар должка быть не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно. По его словам, представителей отраслей и торговых сетей также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр и на сахар - 36 рублей за кг.

Сам Мишустин призвал действовать оперативно, принимать комплексные решения, «реагировать с максимальным охватом от поля до прилавка» и вовлечь в эту работу производителей, посредников и торговые сети.

БА

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