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Мишустин распорядился приобрести для регионов 180 карет скорой помощи

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мишустин распорядился приобрести для регионов 180 карет скорой помощи
Фото: сайт ГД

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился приобрести более 180 автомобилей скорой помощи для некоторых российских регионов.

Машины дополнительно закупят для Кировской, Псковской и Тульской областей, а также для Чувашии и Краснодарского края. На эти цели будет направлено почти 600 млн рублей.

Глава правительства РФ отметил, что новые автомобили должны поступить в регионы до конца года.

Ранее Мишустин потребовал максимально сократить время для ответа на звонки в службу скорой помощи.

ДВа

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