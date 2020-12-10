Руденя считает, что прогнозы на новогоднюю ночь в Тверской области преждевременны
10 декабря 2020, 22:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: toptver.ru
Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, будут ли в Тверской области вводить ограничения в новогоднюю ночь.
По его словам, исходя из текущей эпидситуации, власти считают, что прогнозы на новогоднюю ночь преждевременны. Сейчас ограничения не вводятся, и если в регионе удастся сохранить текущие показатели, то никаких новых ограничений не будет.
«Что касается 31 декабря и предложения сделать этот день выходным, то правительство будет работать в этот день в зависимости от задач и загрузок, а трудовые коллективы пусть сами решат», – заявил губернатор.
Ранее сообщалось, что власти Тамбовской области разрешили проведение новогодних утренников в детсадах.
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