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Власти Тамбовской области разрешили проведение новогодних утренников в детсадах

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: michurinsk.ru

Власти Тамбовской области разрешили проведение новогодних утренников в детсадах
Фото: pixabay.com

В Тамбовской области внесли очередные изменения в постановление об ограничительных мерах по коронавирусу.

Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Олег Иванов, продливший срок действия постановления с 20 декабря по 15 января.

Согласно внесенным изменениям, в регионе разрешается проведение новогодних утренников в дошкольных учреждениях, но отдельно для каждой группы и без присутствия родителей и аниматоров. Кроме того, в области рекомендовали сократить количество планируемых новогодних и рождественских праздников на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что жители Калуги просят губернатора не делать город новогодней столицей.

ДВа

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