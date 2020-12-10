Власти Тамбовской области разрешили проведение новогодних утренников в детсадах
10 декабря 2020, 20:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: michurinsk.ru
В Тамбовской области внесли очередные изменения в постановление об ограничительных мерах по коронавирусу.
Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Олег Иванов, продливший срок действия постановления с 20 декабря по 15 января.
Согласно внесенным изменениям, в регионе разрешается проведение новогодних утренников в дошкольных учреждениях, но отдельно для каждой группы и без присутствия родителей и аниматоров. Кроме того, в области рекомендовали сократить количество планируемых новогодних и рождественских праздников на открытом воздухе.
Ранее сообщалось, что жители Калуги просят губернатора не делать город новогодней столицей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.