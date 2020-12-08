Торжества во время пандемии. Жители Калуги просят губернатора не делать город новогодней столицей

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8 декабря 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Калуги просят губернатора не делать город новогодней столицей. Они даже петицию создали «Калуга против», в которой говорят о тяжелой ситуации с коронавирусом, во время которой не до масштабных праздников.

В прошлом году статус новогодней столицы был у Рязани: город всячески украшали, приглашали туристов, организовывали торжества. В этом году эстафета передана Калуге, но пандемия внесла свои коррективы. По словам жителей, у них и так проблемы с медициной, и ежедневно в городе регистрируют более 150 новых случаев заболеваний, а тут ещё и туристы приедут. Калужане просят город статуса лишить — ну или, по крайней мере, перенести его на 2022-й.

Но в администрации заявили, что ничего отменять не собираются: проходить мероприятия будут на открытых площадках, меры безопасности проконтролирую и планируют освоить все 69 миллионов рублей, выделенных на новогодние празднества, пишет Mash.