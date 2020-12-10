Госдума может принять норму о штрафах за незаконное использование знаков СМИ на митингах

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10 декабря 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о введении административных штрафов до 30 тысяч рублей за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий.

Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить соответствующей нормой, согласно которой «использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации, не имеющим на это права, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов».

В свою очередь, журналисты, работающие на публичном мероприятии, должны использовать ясно видимый отличительный признак представителя СМИ, вид и описание которого будут установлены МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Сообщается, что правительство дало положительный отзыв на законопроект.

Ранее депутат ГД Александр Хинштейн заявил, что изменения в закон о СМИ должны носить точечный характер.