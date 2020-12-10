В правительстве почти в десять раз сократили срок воздержания от алкоголя для желающих привиться от коронавируса
10 декабря 2020, 19:44[ «Аргументы Недели» ]
Россияне не горят желанием прививаться от коронавируса – журналисты показывают пустые коридоры перед процедурными кабинетами, а на сайте, где можно записаться он-лайн, полно свободного времени. Многие уверены, это связанно с жесткими ограничениями вакцинации и алкоголя.
И вот сегодня Татьяна Голикова почти в десять раз сократила срок воздержания от алкоголя для желающих привиться от коронавируса. Если еще несколько дней назад власти рекомендовали пить за две недели до прививки и 42 дня после нее, то теперь речь идет о «хотя бы трех днях до и трех днях после» вакцинации.
"Я рекомендовала бы нашим гражданам в течение хотя бы трёх дней до вакцинации и в течение трёх дней после воздержаться от принятия алкоголя", - сказала зампред Правительства.
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