В правительстве почти в десять раз сократили срок воздержания от алкоголя для желающих привиться от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Россияне не горят желанием прививаться от коронавируса – журналисты показывают пустые коридоры перед процедурными кабинетами, а на сайте, где можно записаться он-лайн, полно свободного времени. Многие уверены, это связанно с жесткими ограничениями вакцинации и алкоголя.

И вот сегодня Татьяна Голикова почти в десять раз сократила срок воздержания от алкоголя для желающих привиться от коронавируса. Если еще несколько дней назад власти рекомендовали пить за две недели до прививки и 42 дня после нее, то теперь речь идет о «хотя бы трех днях до и трех днях после» вакцинации.

"Я рекомендовала бы нашим гражданам в течение хотя бы трёх дней до вакцинации и в течение трёх дней после воздержаться от принятия алкоголя", - сказала зампред Правительства.

Все беременны или просто не могут не пить? Почему россияне не желают вакцинироваться от COVID-19