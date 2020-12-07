Все беременны или просто не могут не пить? Почему россияне не желают вакцинироваться от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Три дня назад открылась запись на вакцинацию от коронавируса, вот только на сайте ресурса видно, что народ не бросился сломя голову записываться на укол - все окошки предательски горят зеленым цветом.

Зато в рунете появилось множество мэмов и забавных комментариев по поводу всеобщей вакцинации. Возможно, это связано с ограничениями и противопоказаниями для получения антидота. А просьба вице-премьера Татьяны Голиковой 42 дня не пить алкоголь перед прививкой только добавила масла в огонь.

«Видимо в России все сразу стали беременными», «42 дня не пить? Это просто невозможно. Максимум 3 выдержат», «Ну может после праздников народ и подтянется, а пока мало кто готов к экспериментам», - комментируют ситуацию в сети.

Но скорее всего, большинство не доверяют самой вакцине. Ведь, исследования о её эффективности всё еще не завершены, а 45% граждан вообще боятся, что их тайно чипируют. И даже рюмочку для храбрости нельзя.