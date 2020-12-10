Жители Иркутска ощущали подземные толчки силой 4 балла
10 декабря 2020, 18:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На Байкале произошло землетрясение, в Иркутске, по данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, ощущались толчки силой 4 балла.
Сообщается, что это второе за день сильное землетрясение на Байкале, которое ощущалось в Иркутской области. Первое произошло рано утром, эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Сила подземных толчков в эпицентре составила 7,6 баллов, в Иркутске – 5-6 баллов.
По данным геофизиков, эпицентр второго землетрясения также находился в Кабанском районе Бурятии.
Ранее сообщалось, что в сеть попало видео из Иркутска в момент редкого горизонтального землетрясения.
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