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Жители Иркутска ощущали подземные толчки силой 4 балла

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Жители Иркутска ощущали подземные толчки силой 4 балла
Байкал. Фото: pixabay.com

На Байкале произошло землетрясение, в Иркутске, по данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, ощущались толчки силой 4 балла.

Сообщается, что это второе за день сильное землетрясение на Байкале, которое ощущалось в Иркутской области. Первое произошло рано утром, эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Сила подземных толчков в эпицентре составила 7,6 баллов, в Иркутске – 5-6 баллов.

По данным геофизиков, эпицентр второго землетрясения также находился в Кабанском районе Бурятии.

Ранее сообщалось, что в сеть попало видео из Иркутска в момент редкого горизонтального землетрясения.

ДВа

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