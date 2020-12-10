Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МЧС

В сеть попало видео из Иркутска в момент редкого горизонтального землетрясения. Видеозапись сделана в одной из квартир. Заметно, как в помещении из-за сейсмособытия трясется мебель.

Подземные толчки зарегистрированы в 5:41 утра четверга, 10 декабря. Эпицентр располагался в Кабанском районе Республики Бурятия. Интенсивность землетрясения составила в эпицентре 7,6 балла. В Иркутске ощущались толчки в 5-6 баллов.

Сотрудники Института земной коры СО РАН уточнили, что землетрясение произошло в районе дельты реки Селенга близ залива Провал, образовавшегося при Цаганском землетрясении 12 января 1862 года. Главный научный сотрудник Института земной коры Валерий Ружич рассказал, что произошло редкое явление для местности региона, при котором подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Специалист отметил, что поэтому при толчках предметы не подскакивали, а расшатывались, сообщило издание «КП-Иркутск». Ранее в Иркутске произошло более интенсивное землетрясение с эпицентром в Слюдянском районе в сентябре 2020 года.

Землетрясение, по данным МЧС, ощущалось в семи районах Республики Бурятия: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. На сайте управления МЧС по Бурятии опубликована рекомендация, как вести себя при землетрясении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Иркутска и Приангарья (@irknews_038)