Путин рассказал, в чем обвиняют советника главы «Роскосмоса» Сафронова
10 декабря 2020, 16:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент России Владимир Путин рассказал, что журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову инкриминируются преступления, совершенные в период работы в госкорпорации.
Об этом глава государства сообщил в ходе встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Российский лидер отметил, что дело по обвинению Сафронова в госизмене возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, что он передавал, работая в «Роскосмосе».
«Журналистская деятельность никакого отношения к обвинениям не имеет», – пояснил президент, добавив, что Сафронов сотрудничал с европейскими спецслужбами.
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