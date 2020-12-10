Путин одобрил предложение создать в России суд по правам человека

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10 декабря 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в стране суда по правам человека. Об этом он сообщил заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства отметил, что идею о создании российского суда по правам человека надо проработать.

«Все такие институты, как судебный следователь и так далее, требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Но в принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная», – отметил Путин.

Он также добавил, что «многое предстоит ещё сделать и в области гуманизации правосудия».

Ранее Путин выступил с призывом не допустить сложной ситуации с продуктами.